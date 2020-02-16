مسعود بارزاني وایاد علاوي يؤكدان حاجة البلاد الی بقاء قوات التحالف الدولي لمساعدة العراق بمواجهة الارهاب





اكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني و رئيس ائتلاف الوطنية ایاد علاوي حاجة البلاد الی بقاء قوات التحالف الدولي لمساعدة العراق بمواجهة خطر الارهاب، وخاصة تحرکات داعش الاخيرة .



وقال بيان لحكومة الاقليم في بيان" ان الجانبين بحثا خلال لقائهما في اربيل ، تطورات الوضع العراقي واوضاع المنطقة، وکذلك قضیة تشکیل الحکومة الانتقالیة القادمة".





واكد الجانبان ان العراق بلد التعددیة والمکونات، ولا یمکن لأي طرف سیاسي أن یتفرد بقرارات الدولة المصیریة و مستقبلها، لأن ذلك یهدد وحدة البلد والسلم الاجتماعي ".



وشددا على :" ان الحکومة القادمة لابد ان تکون ممثلة للجمیع، و ان یشارك فیها جمیع مکونات العراق حتی تتحقق اللحمة الوطنیة، ولأجل تحقیق مطالب المتظاهرین السلمیین والحراك الشعبي.