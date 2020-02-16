بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 16 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 16 شباط 2020 11:05 ص

مسعود بارزاني وایاد علاوي يؤكدان حاجة البلاد الی بقاء قوات التحالف الدولي لمساعدة العراق بمواجهة الارهاب

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مسعود بارزاني وایاد علاوي يؤكدان حاجة البلاد الی بقاء قوات التحالف الدولي لمساعدة العراق بمواجهة الارهاب


اكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني و رئيس ائتلاف الوطنية ایاد علاوي    حاجة البلاد الی  بقاء قوات التحالف الدولي لمساعدة العراق بمواجهة خطر الارهاب، وخاصة تحرکات داعش الاخيرة .

وقال بيان لحكومة الاقليم في بيان" ان الجانبين بحثا خلال  لقائهما في اربيل ، تطورات الوضع العراقي واوضاع المنطقة، وکذلك قضیة تشکیل الحکومة الانتقالیة القادمة".


 واكد الجانبان  ان العراق بلد التعددیة والمکونات، ولا یمکن لأي طرف سیاسي أن یتفرد بقرارات الدولة المصیریة و مستقبلها، لأن ذلك یهدد وحدة البلد والسلم الاجتماعي ".

وشددا على  :" ان الحکومة القادمة لابد ان تکون ممثلة للجمیع، و ان یشارك فیها جمیع مکونات العراق حتی تتحقق اللحمة الوطنیة، ولأجل تحقیق مطالب المتظاهرین السلمیین والحراك الشعبي.
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