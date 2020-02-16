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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 16 شباط 2020 10:02 ص

الخارجية المصرية: نحرص على أمن واستقرار العراق

مصر والعراق
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري حرص مصر على أمن واستقرار العراق، مُعرباً عن التطلع إلى سرعة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بما يُلبي تطلعات الشعب العراقي، ويُعزز من دور العراق العربي والإقليمي كركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري أمس مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، لمُتابعة مسار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث تطورات الأوضاع الإقليمية، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات الدورة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، أن اللقاء تناول سُبل تعزيز مسار التعاون الثنائي، وآخر التطورات على الساحة الإقليمية، وعلى رأسها المُستجدات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا، حيث التأكيد على ضرورة وقف التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية بهدف ممارسة النفوذ الإقليمي، وتداعيات تلك الممارسات على أمن واستقرار المنطقة.
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