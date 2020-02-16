بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 16 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 16 شباط 2020 09:33 ص

الركابي: رفضت تسلم حقيبة الصحة بحكومة علاوي

علاء الركابي

أكد الناشط، علاء الركابي، والذي رشحته تنسيقيات التظاهر في عدة محافظات لمنصب رئيس الوزراء، عن رفضه تسلم حقيبة الصحة في حكومة محمد توفيق علاوي.

وقال الركابي في مقابلة صحفية، إنه لم يفكر في منصب رئاسة الوزراء "ليس خوفا من المنصب ولكن الثورة اهم من أن أطمع بهكذا منصب"، مبيناً أنه تفاجئ من طرح اسمه لرئاسة الوزراء.

وأضاف: "لو حصل تكليف اول خطوة هي تشكيل لجنة استشارية من كل ساحات الاعتصام في العراق لمناقشة اختيار الوزراء لتطرح كل محافظة اسماء 30 شخصية كفوءة لتشكيل الحكومة وبالتالي سنحصل على 19 مرشح لكل وزارة وسنناقش الاكفأ وفق السير الذاتية من خلال فريق عمل وليست قرارات شخصية".

وتابع: "كل الأجهزة الأمنية سيتم إعادة النظر فيها وسيتم وضع ضباط مهنيين أما الضباط الذين ينتمون للأحزاب فلن يكون لهم موقع حساس، كما سيجري تغيير المحافظين بأشخاص كفوئين".

ونفى الركابي علاقته بحزب الفضيلة أو الشيخ اليعقوبي والأمر ذاته للتيار الصدري، مبيناً: "لا أعتقد ان التيار الصدري سيدعمني".

وحول أسباب تأييده لترشيح علاوي، عزا ذلك إلى الحفاظ على المتظاهرين بسبب الدعم الداخلي والخارجي الذي يحظى به علاوي، موضحاً: "كان لدي تخوف شديد في مواجهة التيار .. وهذا ما رأيناه في النجف واماكن اخرى استفزازية وكان كلامي هو (مقترح) وليس تأييد لعلاوي وبعدها بيومين طرحنا إجراء تصويت على اختيار مرشح رئيس الوزراء".
واختتم قائلاً: "اتصل بي مستشارو مكتب توفيق علاوي لجعلي وزيراً للصحة لكنني رفضت ذلك".

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