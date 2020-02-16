الحكايات الهزلية للإرهابي أكرم الكعبي وميليشيا النجباء في التهديد بضرب القواعد الأمريكية في العراق

قلل مراقبون، من جدية الحكايات الهزلية التي أوردها الإرهابي أكرم الكعبي زعيم ميليشيا النجباء من طهرا،ن وتوعد فيها بالانتقام من القوات الأمريكية في العراق وقال بثقة يحسد عليها: لقد بدأ العد التنازلي للانتقام لمقتل الحاج قاسم سليماني!

مراقبون اعتبروا حديث الكعبي "حديث صغير" ولا يصح أصلا أن يأتي في المعركة بين الولايات المتحدة الامريكية وايران.

فنظام الملالي ذاته عجز عن الانتقام لسليماني، وضربة سليماني كانت ضربة في رأس خامنئي لأنها ازاحت العقل المدبر لنظام الملالي كله. فكيف لهذا الارهابي الصغير وهو في إيران، ان يهدد واشنطن في العراق.

وقالوا إن صورة قادة الميليشيات مهزوزة أمام قواعدهم بعد اغتيال سليماني وعجزهم حتى اللحظة عن الرد او القيام بعمل ارهابي كبير كما يدعون للرد على مقتله.

وشددوا أن تصريحات الكعبي زعيم النجباء، لا تزيد عن كونها زوبعة في فنجان ولن تقدر هذه الميليشيات بعد سليماني أن تفعل شىء

وكان زعيم ميليشيا النجباء الإرهابية، أكرم الكعبي، هدد القواعد الأميركية في العراق، موضحا أنهم جاهزون للثأر لمقتل قياداتهم والانتقال من حالة الدفاعِ إلى الهجوم. وقال الكعبي، في كلمة من طهران، إن قيادة النجباء أغلقت كل مقراتها العلنية في العراقِ، مؤكدا أنه يتحمل مسؤولية الرد الذي سيقوم بِه بشكل علني.

وأشار الكعبي إلى أن ميليشيا النجباء ترصد كل تحركات القواعد الأميركية في عينِ الأسد وكي وان، والتاجي، والمطار، وساذر وغيرها، وكذلك حركتهم الجوية.

وأضاف الكعبي، خلال كلمة له، في المؤتمر الدولي الرابع لشهداء محور المقاومة في طهران، إن "أقل الوفاء والثأر من الجريمة الأمريكية الجبانة باغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، هو بتطهير المنطقة من الوجود الأمريكي المشؤوم بشكل كامل"، وأعلن عن "جهوزية المقاومة لخلق ملحمة كبرى للثأر لدماء القادة الشهداء"، مضيفا "غسلنا غسل الشهادة، وأغلقنا كل مقراتنا العلنية في العراقِ، وتجهزنا لحرب ستغلب موازين القوى"!!



وتابع: اليوم نحن من أجل الحفاظ على كوادر المقاومة رجعنا إلى طريقتنا الأمنية في العمل، وستبدأ حرب الاستنزاف من طرف واحد، والأمريكان لن يجدوا أهدافا!

التصريحات الساخنة من جانب أكرم الكعبي وفق خبراء لا تساوي شىء. وكل هذه الميليشيات في وجود سليماني كانت لها قيمة، لأنه كان يقوم بتوجه أعمالها الارهابية ويعرف كيف يوظفهم لخدمته أم الان فحركتهم ستكون بدائية جداً ومكشوفة ومن السهل استهدافهم كلهم.

وكات قد اتخذت وزارة الخزانة الأميركية قبل عام، قراراً بوضع حركة النجباء وقائدها على قائمة الإرهاب، والهدف من الاجراء منع الموارد التي تستخدمها الجماعة وزعيمها في التخطيط لأي هجمات إرهابية وتنفيذها.

وتضمن القرار تجميد جميع ممتلكات ومصالح الحركة الخاضعة للولايات المتحدة الأميركية، وحظر انخراط الأميركيين في أي تعامل معهم. وتضم ميليشيا حركة النجباء نحو 10 آلاف إرهابي، تنشط حركتهم في العراق وسوريا.