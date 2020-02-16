مقتل 4 أشخاص بينهم شرطيان فى هجوم إرهابي بمحافظة ديالى

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم، بأن 4 أشخاص بينهم شرطيان، قتلوا في هجومين منفصلين، بمحافظة ديالى، شرقي البلاد.

وقال النقيب حبيب الشمري، من شرطة ديالى لوكالة الأناضول، إن "مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي هاجموا فجر اليوم حاجزا أمنيا للشرطة في ناحية بهرز جنوبي محافظة ديالى، ما أدى الى مقتل 2 من عناصر الشرطة".

وأوضح الشمري أنه "في حادث أمني آخر، عثرت قوات الشرطة صباح اليوم على جثة رجل وزوجته، تعرضا لإطلاق نار في منزلهما في المنطقة ذاتها". ولفت إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا لمعرفة الجهات التي تقف وراء الحادث.

وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى "داعش"، خاصة في المنطقة الوعرة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت". وفي عام 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه التي كان يسيطر عليها التنظيم، و تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد.