الكشف عن إلغام أرضية في صلاح الدين

اعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، اليوم السبت، عن العثور على كدس للاعتدة يحتوي على سبعة إلغام أرضية في صلاح الدين.

وذكرت المديرية في بيان، أن “وكالة الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية /مديرية مكافحة الجريمة المنظمة/قسم استخبارات شرطة الطاقة/شعبة استخبارات نفط الشمال/وحدة استخبارات فوج شرطة نفط حقول صلاح الدين، تمكنت من العثور على كدس للاعتدة في حقل علاس النفطي بجبال حمرين في صلاح الدين.

وأضافت ان “الكدس يحتوي على سبعة ألغام أرضية وعبوات قمعية عدد 2 وقذائف دبابة”.

