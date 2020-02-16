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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 16 شباط 2020 12:35 ص

القضاء الأعلى: إجراء تحقيق عاجل بسبب بيع المناصب في حكومة علاوي

علاوى

أوعز مجلس القضاء الأعلى، أمس بإجراء تحقيق عاجل بخصوص تصريحات لأحد السياسيين، بعرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المكلف حديثاً، محمد علاوي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان، أن المجلس أوعز إلى محكمة تحقيق الكرخ بإجراء التحقيق العاجل بخصوص ما صرح بيه “السياسي إبراهيم الصميدعي” الخاص بعرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها.

وأضاف بيرقدار، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى، أوعز باستدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام، ويدعي حصول مساومات لإشغال مناصب في الحكومة الجديدة، وفي حال كذب هذا الادعاء سوف يعاقب من يصرح خلافا للحقيقة وفق القانون.

ومن المحدد أن يعلن رئيس الحكومة الجديد، محمد توفيق علاوي، عن كابينته الوزارية اليوم الأحد، على الرغم من الرفض الشعبي المستمر له في ساحات الاعتصام، في ساحة التحرير، بقلب بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب.

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