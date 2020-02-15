بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 16 شباط 2020
آخر الأخبار
إصابة رجل مسن وشرطي في هجوم إرهابي على أحد الجوامع بأربيل بومبيو: إيران تستغل الشباب في لبنان والعراق من أجل مصالحها الصالحي: أحزاب شيعية تصر على بقاء وزراءها في الحكومة الجديدة العراق يتسلم جثث 100 عنصر إيراني قتلوا شمال سوريا أريك دايفيس: ثورة تشرين غيرت وجوهاً دمرت العراق وسرقت ثرواته المكلف في مأزق.. مرفوض من المتظاهرين وغير مقبول تماما من الكتل السياسية!! نادي نفط ميسان ينهي تعاقد محترفين يمني ونيجيري بالتراضي تحقيق قضائي ببيع مناصب في الحكومة المقبلة الكربولي : عقد جلسة للبرلمان هذا الأسبوع .. مستبعد المالكي وكوثراني والهاشمي يفاوضون علاوي على 4 وزارات.. ونائب يدعو الكتل لعدم المشاركة بالحكومة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 15 شباط 2020 11:09 م

التحالف العربي: نفذنا عملية إنقاذ قتالي في محافظة الجوف اليمنية

التحالف العربي

 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، مساء اليوم السبت، أنه تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة ترنادو السعودية في محافظة الجوف اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية"واس" مساء اليوم عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي قوله "إنه تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ"، مؤكدا "أنه ستتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث".

وكان التحالف العربي أعلن في وقت سابق اليوم عن سقوط إحدى طائراته في منطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني في محافظة الجوف اليمنية.

وقال العقيد المالكي" سقطت طائرة مقاتلة من نوع "تورنادو" تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، عند الساعة (23:45) من مساء أمس الجمعة، أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني".

وكان المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع أعلن الجمعة أن جماعته أسقطت طائرة حربية من طراز "تورنادو" تابعة للتحالف العربي، في محافظة الجوف.

وأعلنت جماعة الحوثي، سقوط 30 قتيلا من المدنيين، وعدد من الجرحى في إحصائية أولية، جراء تعرضهم اليوم لغارات جوية شنها طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية بمحافظة الجوف، شمالي اليمن.

ويشهد اليمن منذ أكثر من خمسة أعوام، حربا عنيفة بين القوات الموالية للرئيس هادي مدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومين من إيران من جهة أخرى، جعلت حوالي 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، فيما تشير تقارير حقوقية إلى مقتل 100 ألف يمني منذ بدء الصراع.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الغام

الكشف عن إلغام أرضية في صلاح الدين 16 شباط 2020 12:47 ص

download

مقتل شخصين جراء عاصفة ضربت بريطانيا 16 شباط 2020 12:41 ص

download

تونس: الفخفاخ يعلن تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة رغم طرحها 16 شباط 2020 12:16 ص

قوات أمريكية

أفغانستان تعلن استعدادها للحد من انتشار القوات الأمريكية 16 شباط 2020 12:13 ص

زلزال

زلزال بقوة 5.1درجة يضرب شرقي تايوان 16 شباط 2020 12:08 ص

قطع بحرية أمريكية في مضيق هرمز

وزيرة الدفاع الألمانية: هناك حاجة لعمل أوروبي مشترك في مضيق هرمز 15 شباط 2020 10:51 م

كورونا

إصابة سائحة أمريكية من ركاب السفينة السياحية "ويستردام" بفيروس "كورونا" 15 شباط 2020 09:30 م

برشلونة

برشلونة يهزم خيتافي ويتقاسم صدارة الدوري الإسباني مع الريال 15 شباط 2020 08:56 م

التعليقات