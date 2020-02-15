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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 15 شباط 2020 10:51 م

وزيرة الدفاع الألمانية: هناك حاجة لعمل أوروبي مشترك في مضيق هرمز

قطع بحرية أمريكية في مضيق هرمز

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور إن هناك حاجة إلى عمل أوروبي مشترك لحماية الطرق البحرية الاستراتيجية عبر مضيق هرمز.

وذكرت كرامب-كارنباور أن ألمانيا لا تشارك في المهمة الأمريكية هناك لأن الحكومة الألمانية لا تعتبر أن سياسة الضغط الأقصى هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع إيران.

ويعد استقرار المنطقة ومبدأ الطرق البحرية الحرة من القضايا ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة لألمانيا.

وتؤيد الوزيرة تشجيع الدول الأعضاء بصفتها المنفردة على التضافر للقيام بمهمة مشتركة في المنطقة، التي يتم شحن معظم نفط العالم عبرها، في قمة الاتحاد الأوروبي.

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