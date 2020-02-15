خوفا من كورونا.. صحة البصرة تشدد قبضتها على المنافذ الحدودية

أحكمت دائرة صحة البصرة قسم الصحة العامة، اليوم السبت، بالتعاون مع قطاعات الرعاية الصحية الأولية الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال فحص الوافدين عبر المنافذ الحدودية بالمحافظة.

وقال مدير قسم الصحة العامة الدكتور زياد طارق في بيان، إن”الكوادر الصحية نفذت جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى البصرة والعراق بعد انتشاره في الصين وفق دليل إرشادي تم تعميمه على المنشآت الصحية” واشار طارق الى انه “تشكيل فرق صحية لمتابعة الوافدين عبر المنافذ، حيث يطلع ميدانيا مدير قطاع الزبير الدكتور مسار على منفذي سفوان وأم قصر”.