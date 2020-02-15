وزارة الداخلية تكشف عن الاليتها فى التعامل مع المتظاهرين

أعلنت وزارة الداخلية، عن الخطط التي تتبعها في التعامل مع التهديدات التي يتعرض لها الصحفيون والناشطون.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، في تصريح تلفزيونية، إن الوزارة تتعامل مع جميع قضايا التهديد التي يتلقاها الصحفيون والناشطون بشكل متساو حتى لو كانت تلك التهديدات من قبل جهات سياسية او برلمانية، مؤكدا ان الأجهزة الأمنية وخاصة الشرطة تعطي أولوية كبيرة لحياة الصحفيين والإعلاميين والناشطين.

وأضاف المحنا، أن القضاء العراقي يتعامل مع تلك الشكاوى بكل مهنية وشفافية ولا توجد حصانة بمثل هذه الأمور.

فيما بين المحنا أن كل ما سجل من شكاوى في الوزارة خلال الفترة الأخيرة بخصوص حالات الخطف أو التهديد، تبين ان وراءها سببان هما العداوات العائلية أو المالية وعدم وجود أسباب سياسية، وتم القاء القبض على فاعليها وإحالتهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.