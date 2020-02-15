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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 15 شباط 2020 09:26 م

القبض على إرهابي و36 متسول فى حملة أمنية لقيادة نجدة بغداد

حملة أمنية بمدينة كراتشي الباكستانية

 أعلنت قيادة نجدة بغداد، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على إرهابي و36 متسولا في مناطق مختلفة من العاصمة. وذكرت القيادة في بيان أصدرته، أن دوريات نجدة التاجي ألقت القبض على شخص يحمل هوية مزورة ضمن منطقة التاجي خلال إجراء ممارسة أمنية ضمن المنطقة المذكورة وتم تسليمه إلى مركز الشرطة لإكمال التحقيق”.

وأضافت أن”دوريات شرطة نجدة اليرموك، تمكنت من العثور على عجلة مطلوبة والقبض على صاحبها خلال إجراء ممارسة أمنية ضمن المنطقة المذكورة” .

وأشارت إلى أن”دورياتها تمكنت أيضا من إلقاء القبض على ٣٦ متسول ضمن التقاطعات، ضمن حملة قامت بها مديرية نجدة بغداد بإشراف مباشر من قبل مديرها العميد علي كريم، للحد من هذه الظاهرة وجرى تسليمهم إلى الجهات المختصة”.

وأظهرت أن”دوريات نجدة اليرموك، تمكنت ايضا من إلقاء القبض على شخص صادر بحقه أمر قبض وفق المادة ٤ إرهاب ضمن منطقة الداودي ببغداد، من خلال نصب سيطرة ضمن المنطقة المذكورة أعلاه”.

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