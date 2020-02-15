بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 15 شباط 2020
آخر الأخبار
إصابة رجل مسن وشرطي في هجوم إرهابي على أحد الجوامع بأربيل بومبيو: إيران تستغل الشباب في لبنان والعراق من أجل مصالحها الصالحي: أحزاب شيعية تصر على بقاء وزراءها في الحكومة الجديدة العراق يتسلم جثث 100 عنصر إيراني قتلوا شمال سوريا أريك دايفيس: ثورة تشرين غيرت وجوهاً دمرت العراق وسرقت ثرواته المكلف في مأزق.. مرفوض من المتظاهرين وغير مقبول تماما من الكتل السياسية!! نادي نفط ميسان ينهي تعاقد محترفين يمني ونيجيري بالتراضي تحقيق قضائي ببيع مناصب في الحكومة المقبلة الكربولي : عقد جلسة للبرلمان هذا الأسبوع .. مستبعد المالكي وكوثراني والهاشمي يفاوضون علاوي على 4 وزارات.. ونائب يدعو الكتل لعدم المشاركة بالحكومة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 15 شباط 2020 09:03 م

وزير الخارجية: حريصون على إقامة علاقات متينة مع دول الجوار

44c897a6-31cf-4a79-a653-703751639b24_16x9_1200x676

قال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم اليوم السبت إن العراق يعتمد سياسة الابتعاد عن المحاور والنأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية والدولية بالمنطقة. جاءت تصريحات الحكيم خلال اجتماعه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على هامش فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن الدوليّ في ألمانيا، حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية العراقية.

ونقل البيان عن الحكيم قوله إن "العراق سيبقى على تواصل دائم مع أشقائه العرب وداعما لجهود الجامعة العربية وأمينها العام في مساعي توحيد الكلمة والموقف العربي".

وبحسب البيان، فان الجانبين ناقشا "التحضيرات اللازمة لانعقاد القمة العربيّة في دورتها الـ 31 المُزمَع عقدها في الجزائر، والموضوعات التي ستُعرَض على طاولة النقاش في القمة الخامسة العربية-الأفريقية المقرر عقدها في الرياض، بالإضافة إلى بحث آخر التطورات على صعيد الوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية".

"علاوي" يعلن الاقتراب من تحقيق تشكيلة وزارية مستقلة أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي مساء اليوم السبت أنه سيطرح تشكيلته الوزارية للتصويت عليها من قبل البرلمان الأسبوع الحالي. وقال علاوي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي عبر تشكيلة وزارية مستقلة من الأكفاء من دون تدخل سياسي". وأضاف علاوي: "سنطرح أسماء التشكيلة خلال الأسبوع الحالي بعيدا عن الشائعات والتسريبات... ونأمل استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
علاوى

"علاوي" يفاجئ محتجي العراق بشأن تشكيل الحكومة 15 شباط 2020 08:25 م

محمد الحلبوسي

الحلبوسي يبحث مع السفير الأمريكي سبل دعم العراق في المجالين الأمني والاقتصادي 15 شباط 2020 07:31 م

وزير-الخارجية-محمد-علي-الحكيم-والأمين-العام-للجامعة-العربية-أحمد-أبو-الغيط

على هامش مؤتمر "ميونخ".. أبو الغيط يلتقي وزير خارجية العراق 15 شباط 2020 06:49 م

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

بومبيو: إيران تستغل الشباب في لبنان والعراق من أجل مصالحها 15 شباط 2020 04:54 م

ارشد-الصالحي-التركمان

الصالحي: أحزاب شيعية تصر على بقاء وزراءها في الحكومة الجديدة 15 شباط 2020 04:30 م

جثث ايرانية

العراق يتسلم جثث 100 عنصر إيراني قتلوا شمال سوريا 15 شباط 2020 04:23 م

المحكمة الاتحادية

تحقيق قضائي ببيع مناصب في الحكومة المقبلة 15 شباط 2020 03:19 م

محمد-الكربولي-390x220

الكربولي : عقد جلسة للبرلمان هذا الأسبوع .. مستبعد 15 شباط 2020 03:09 م

التعليقات