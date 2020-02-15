وزير الخارجية: حريصون على إقامة علاقات متينة مع دول الجوار

قال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم اليوم السبت إن العراق يعتمد سياسة الابتعاد عن المحاور والنأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية والدولية بالمنطقة. جاءت تصريحات الحكيم خلال اجتماعه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على هامش فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن الدوليّ في ألمانيا، حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية العراقية.

ونقل البيان عن الحكيم قوله إن "العراق سيبقى على تواصل دائم مع أشقائه العرب وداعما لجهود الجامعة العربية وأمينها العام في مساعي توحيد الكلمة والموقف العربي".

وبحسب البيان، فان الجانبين ناقشا "التحضيرات اللازمة لانعقاد القمة العربيّة في دورتها الـ 31 المُزمَع عقدها في الجزائر، والموضوعات التي ستُعرَض على طاولة النقاش في القمة الخامسة العربية-الأفريقية المقرر عقدها في الرياض، بالإضافة إلى بحث آخر التطورات على صعيد الوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية".

"علاوي" يعلن الاقتراب من تحقيق تشكيلة وزارية مستقلة أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي مساء اليوم السبت أنه سيطرح تشكيلته الوزارية للتصويت عليها من قبل البرلمان الأسبوع الحالي. وقال علاوي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي عبر تشكيلة وزارية مستقلة من الأكفاء من دون تدخل سياسي". وأضاف علاوي: "سنطرح أسماء التشكيلة خلال الأسبوع الحالي بعيدا عن الشائعات والتسريبات... ونأمل استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب".