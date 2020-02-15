"علاوي" يفاجئ محتجي العراق بشأن تشكيل الحكومة

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، السبت، أنه اقترب من تحقيق "إنجاز تاريخي" يتمثل بتشكيلة حكومية مستقلة "من الأكفاء"، دون تدخل أي طرف سياسي.

وفي تغريدة نشرها في صفحته على تويتر، قال علاوي: "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي، يتمثل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين، من دون تدخل أي طرف سياسي".

وأشار رئيس الوزراء العراقي المكلف، إلى أنه سيتم طرح أسماء هذه "الكابينة" خلال الأسبوع الجاري، "بعيدًا عن الشائعات والتسريبات"، معربًا عن أمله في أن "يستجيب أعضاء مجلس النواب، وأن يتم التصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب".

واجتاحت تظاهرات شعبية مختلف أنحاء العراق، منذ أكتوبر الماضي، احتجاجًا على الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية والتدخلات الخارجية في شؤون البلاد، مطالبين بحكومة جديدة بعيدة عن الانتماءات السياسية.

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، في الأول من فبراير الجاري، علاوي، الذي شغل سابقًا منصب وزير الاتصالات، برئاسة الحكومة الجديدة، خلفًا لحكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت أواخر نوفمبر الماضي.

وسارع علاوي، إلى الإعلان مباشرة عن تكليف برهم صالح له بتشكيل الحكومة العراقية، متعهدًا بتحقيق مطالب المتظاهرين، الذين رفضوا ترشيحه كباقي المرشحين الذين سبقوه، خاصًة وأن أحد شروطهم هو اختيار مرشح من خارج الأحزاب السياسية الحالية