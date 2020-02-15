ظريف: لا نستبعد ارتكاب جهات غير إيرانية أعمال انتقامية ضد واشنطن

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه لا يستبعد إمكانية ارتكاب جهات غير إيرانية المزيد من الأعمال الانتقامية ضد واشنطن.

وذكر ظريف في مؤتمر ميونخ للأمن اليوم السبت، أن الانتقام الرسمي الإيراني قد انتهى، مؤكدا أن بلاده ليست تواقة إلى الانتقام. وفي الوقت نفسه، شدد ظريف على اعتقاده أن انتقام العراقيين أمر ممكن.

وأوضح أن مقتل سليماني على أرض عراقية حرض السكان هناك ضد الولايات المتحدة. وارتفعت حدة التوتر في الشرق الأوسط بصورة حادة في وقت سابق من العام الجاري بعدما استهدفت الولايات المتحدة سليماني في غارة جوية في العراق.

وردت إيران بعد ذلك بفترة قصيرة بالهجوم على قاعدتين في العراق تتمركز فيهما قوات أمريكية.