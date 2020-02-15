الحلبوسي يبحث مع السفير الأمريكي سبل دعم العراق في المجالين الأمني والاقتصادي

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، اليوم السبت، سبل دعم العراق وتعزيز التعاون في المجالين الأمني والاقتصادي.
وذكر المكتب الإعلامي لـ الحلبوسي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "نينا" - أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية، وسبل دعم العراق، وتعزيز التعاون في المجالين الأمني والاقتصادي وفقا للمصالح المتبادلة، اضافة الى تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وذكر المكتب الإعلامي لـ الحلبوسي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "نينا" - أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية، وسبل دعم العراق، وتعزيز التعاون في المجالين الأمني والاقتصادي وفقا للمصالح المتبادلة، اضافة الى تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.