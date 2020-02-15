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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 15 شباط 2020 07:13 م

زعيم ميليشيا «النجباء» يهدد القوات الأمريكية بالعراق

القوات الأمريكية
هدد أكرم الكعبي، زعيم ميليشيا النجباء العراقية، القواعد الأمريكية في العراق، موضحاً أنهم جاهزون للثأر لمقتل قياداتهم والانتقال من حالة الدفاعِ إلى الهجوم.

وقال الكعبي، في كلمة من طهران، إن قيادة النجباء أغلقت كل مقراتها العلنية في العراقِ، مؤكداً أنه يتحمل مسؤولية الرد الذي سيقوم بِه بشكل علني.

يذكر أن ميليشيا النجباء تتبع لإيران وتعمل بأوامرها في العراق وسوريا. وأشار الكعبي إلى أن ميليشيا النجباء ترصد كل تحركات القواعد الأمريكية في عينِ الأسد وكي وان، والتاجي، والمطار، وساذر وغيرها، وكذلك حركتهم الجوية.
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