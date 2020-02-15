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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 15 شباط 2020 06:49 م

على هامش مؤتمر "ميونخ".. أبو الغيط يلتقي وزير خارجية العراق

وزير-الخارجية-محمد-علي-الحكيم-والأمين-العام-للجامعة-العربية-أحمد-أبو-الغيط
التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بوزير خارجية العراق، محمد علي الحكيم، حيث تناول اللقاء آخر مستجدات الوضع العراقي، فضلاً عن عدد من القضايا العربية والإقليمية الأخرى.

جاء اللقاء على هامش مؤتمر "ميونخ"، الذي يُعقد بالمدينة الألمانية سنويا، ويُشارك فيه عدد كبير من الساسة والمسؤولين الأمنيين والخبراء الدوليين.
وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط أطلع الوزير العراقي على آخر مستجدات الموقف الفلسطيني، في ضوء مشاركته في جلسة مجلس الأمن التي تحدث أمامها الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" بمقر الأمم المتحدة بنيويورك قبل ثلاثة أيام، موضحاً موقف بلاده من الخطة الأمريكية المعروفة بـ"خطة ترامب للسلام".

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كما أعرب أبو الغيط للوزير العراقي عن أمله باستقرار الوضع في العراق في وقت قريب، مؤكداً أهمية العراق للاستقرار الإقليمي، وضرورة إبعاده عن الضغوط الخارجية من كافة الأطراف.
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