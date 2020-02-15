بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 15 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 15 شباط 2020 05:06 م

إصابة رجل مسن وشرطي في هجوم إرهابي على أحد الجوامع بأربيل

مسلحون
أعلنت شرطة محافظة أربيل، اليوم السبت، أن رجل مسن وشرطي، أصيباً بهجوم إرهابي على أحد الجوامع في المحافظة.

وذكرت الشرطة في بيان، أن "شرطة اربيل تؤكد الهجوم على أحد الجوامع في احد احياء المدينة وتفيد بإصابة رجل مسن عمره ٧٨ وشرطي، وتم القبض على منفذ الجريمة".

وأضافت أن "الشرطة ستصدر بيان مفصل حول الحادث بعد دقائق".
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