إصابة رجل مسن وشرطي في هجوم إرهابي على أحد الجوامع بأربيل

أعلنت شرطة محافظة أربيل، اليوم السبت، أن رجل مسن وشرطي، أصيباً بهجوم إرهابي على أحد الجوامع في المحافظة.



وذكرت الشرطة في بيان، أن "شرطة اربيل تؤكد الهجوم على أحد الجوامع في احد احياء المدينة وتفيد بإصابة رجل مسن عمره ٧٨ وشرطي، وتم القبض على منفذ الجريمة".



وأضافت أن "الشرطة ستصدر بيان مفصل حول الحادث بعد دقائق".