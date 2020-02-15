بومبيو: إيران تستغل الشباب في لبنان والعراق من أجل مصالحها

أدان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، التدخلات الايرانية في العراق ولبنان.



وقال بومبيو في كلمة أمام مؤتمر ميونخ للأمن، إن "إيران تستغل الشباب في لبنان والعراق من أجل مصالحها".



وأضاف "نرفض الانتقادات الموجهة إلينا بأن الولايات المتحدة تنسحب من الساحة الدولية"، مشددا على ان "الولايات المتحدة ستواصل التصدي للتهديدات التي تواجهها ولن نتوانى عن الدفاع عن بلدنا".



وتابع أن "الحديث عن موت حلف شمال الأطلسي أمر مبالغ فيه"، موضحا ان "بعض الدول لا تزال تريد فرض إمبراطوراتها".

