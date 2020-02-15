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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 15 شباط 2020 04:30 م

الصالحي: أحزاب شيعية تصر على بقاء وزراءها في الحكومة الجديدة

ارشد-الصالحي-التركمان
أكد رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي، اليوم السبت، نتائج مباحثاتهم مع رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي.

وقال الصالحي في بيان، إنه "عقدنا عدة لقاءات مع رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، والاخير يصر على ان تكون الكابينة الوزارية من التكنوقراط يقابله رفض من قبل الاحزاب السياسية الكبيرة".

وتابع أن "الكابينة تحتوي على خمسة وزراء من شريحة النساء"، مبينا ان "بعض الاحزاب الشيعية تصر على بقاء وزراءها، واربيل تريد أيضاً الابقاء على وزير المالية في الكابينة".

وأشار إلى أن "علاوي أكد على تمثيل التركمان في الكابينة الوزارية، وهو يصر على إعلان الكابينة مطلع الأسبوع المقبل بغض النظر عن رؤية الاحزاب".

وأضاف أنه "علينا قدر الامكان ابعاد كركوك عن دائرة الصراع، وتحديدا منطقة داقوق وابعاد الدواعش"، عاداً "استهداف قاعدة كيوان بالصواريخ حادثة خطيرة"، مشيرا الى ان "المناطق التي اطلقت منها الصواريخ هي بالأساس مناطق امنة".
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