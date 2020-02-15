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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 15 شباط 2020 04:23 م

العراق يتسلم جثث 100 عنصر إيراني قتلوا شمال سوريا

جثث ايرانية
ذكرت مصادر محلية، أن العشرات من جثث مقاتلين بـ"ميليشيات إرهابية تابعة لإيران" إلى مدينة البوكمال، شرق سوريا بعد أن قتلوا في معارك شمال البلاد.

وبحسب وكالة "الأناضول" نقلا عمن وصفتها بـ"مصادر محلية"، أن "نحو مئة جثة لعناصر قتلوا في المعارك ضد فصائل المعارضة شمالي سوريا وصلت إلى مدينة البوكمال التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني".

وأضافت المصادر، أن "العناصر المحليين تم دفنهم في البوكمال، فيما تم إرسال جثث العناصر الأجانب إلى العراق بعد إجراء مراسم جنازة جماعية لهم.. وأنه وخلال الشهرين الماضيين شهد توافد نحو 500 من العناصر الأجنبية إلى دير الزور قادمين من إيران والعراق دخلوا عبر الحدود من العراق على هيئة حجاج شيعة والتحقوا بالمجموعات التابعة لإيران التي ذهبت لقتال المعارضة شمالي سوريا".

وينتشر آلاف العناصر من الحرس الثوري الإيراني والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران في المناطق التابعة للنظام في مدينة دير الزور وريفها؛ حيث يديرون المناطق عسكريا ومدنيا.
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