نادي نفط ميسان ينهي تعاقد محترفين يمني ونيجيري بالتراضي

أعلن نادي نفط ميسان الرياضي، فسخ عقد اثنين من محترفيه بالتراضي قبل استئناف الموسم الحالي للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.



وقال مشرف فريق نفط ميسان أحمد سالم في تصريح صحفي :" إن اللاعبين المحترفين اليمني ناصر محمدوه والنيجيري إيمانويل ، طلبا الاستغناء بعد الاحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد وتوقف الدوري ".



وأضاف :"أن إدارة نادي نفط ميسان بدورها تفهمت وضع اللاعبين واجرت التسوية المرضية للطرفين وانهاء العقد بالتراضي ".



يذكر أن نفط ميسان ضم اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية الماضية .

