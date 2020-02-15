المالكي وكوثراني والهاشمي يفاوضون علاوي على 4 وزارات.. ونائب يدعو الكتل لعدم المشاركة بالحكومة

أجرى تحالف البناء، مفاوضات مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، من أجل الحصول على أربع وزارات في الحكومة الجديدة.

وقال مصدر مطلع، إن "مجموعة تحالف البناء وعرابهم قاسم الهاشمي شقيق أبو جهاد الهاشمي مع السفير الإيراني السابق حسن دنائي ومحمد كوثراني وممثل المالكي عبد الحليم الزهيري يفاوضون محمد علاوي على اربع وزارات".

وأوضح أن "الوزارات التي تفاوضت عليها هذه المجموعة هي: النفط، الكهرباء، الداخلية، الاتصالات".

من جانبه، رجح النائب نعيم العبودي، أن يصل عمر الحكومة الجديدة نحو عام واحد ، مشيراً إلى أنه الافضل لكل الكتل السياسية عدم المشاركة في الحكومة خلال هذه الفترة القصيرة لكي يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية امام الشعب.

وذكر العبودي بحسب تغريدة له على تويتر، أن المرحلة الحالية في تشكيل الحكومة مرحلة استثنائية، أهم واجباتها القيام بانتخابات مبكرة، وربما يكون عمر هذه الحكومة سنة تزداد قليلاً أو تنقص بحسب المعطيات على الواقع.

بينما أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي أكمل تقريبا تسمية وزراء الحكومة الجديدة.



وقال الشمري في بيان، إن التشكيلة الجديدة ستكون من المستقلين التكنوقراط ليس فيها أي وزير سابق، رغبة لمطالب المتظاهرين والمعتصمين السلميين وتوجيهات المرجعية الدينية.



وأضاف الشمري أن أغلب الكتل السياسية مع هذا التوجه وستصوت الحكومة الجديدة ومنحها الثقة وضمن المدة الدستورية.



وشدد على ضرورة الحضور النيابي لجلسة منح الثقة للحكومة الجديدة وبرنامجها الوزاري والذي يتطابق مع المطالب الشعبية.



من جانبه، كشف السياسي المستقل عزت الشابندر، اليوم السبت، عن وجود مخطط لحل مجلس النواب من اجل عدم تمرير كابينة رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي.

وغرّد الشابندر على حسابه في موقع "تويتر"، قائلا "قبل ان يفكر أحدهم بحلّ مجلس النواب ليحول دون تمرير كابينة رئيس الوزراء المكلّف يجب ان يفهم بأن غلطة الزمن الضّال التي جاءت به الى موقعه سوف لن تتكرر".

وأضاف أن "احداً لن يؤازره في جهوده الرامية الى تقسيم العراق".



