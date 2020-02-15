خبير سياسي: توجه برلماني لعدم منح الثقة لحكومة المكلف محمد علاوي

أعلن الخبير في الشأن السياسي العراقي هشام الهاشمي، عن توجه برلماني لعدم منح الثقة لحكومة المكلف محمد توفيق علاوي.



وقال الهاشمي في تغريدة عبر "تويتر" :" إن قيادات سياسية تناقش بجدية عدم منح الثقة لحكومة محمد علاوي، بعدما أدركت انه قادم الى البرلمان بكابينة وزارية لم يشاورهم بها ".



وأضاف :" أن أحد اهم النقاشات المطروحة، جمع التواقيع ورفعها الى رئيس الجمهورية لحل البرلمان، واعلان انتخابات مبكرة، وتفويت الفرصة على حكومة علاوي لان تنال الثقة بمعزل عن النواب ".