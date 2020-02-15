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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 15 شباط 2020 02:38 م

سائرون: الكتل السياسية لا ترضى إلا بضمان حصتها من الوزارات

سائرون
أكد تحالف "سائرون" أن كتلا سياسية تضغط على رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي لقبول مرشحيها للوزارات وتطرح حل البرلمان كورقة ضغط عليه .

وقال القيادي في التحالف طلعت كريم في تصريح صحفي :"إن بعض الكتل السنية والكردية طالبت محمد علاوي بشكل مباشر باختيار مرشحيها للوزارات ، ولن ترضى بالتنازل عن الاستحقاق الانتخابي ، وبالتالي يريدون العودة الى المحاصصة الحزبية ".

وبين :" أن الكتل السياسية ترى  محمد علاوي جاء بتوافقها ، وبالتالي لن ترضى  الا بضمان حصتها من الوزارات "، مشيرا الى :"  ان طرح موضوع جمع تواقيع لحل البرلمان قبل التصويت على الكابينة الوزارية لا يتعدى  الضغط السياسي على علاوي ".

وأوضح :" ان محمد علاوي لم يعرض لغاية الان اسماء كابينته الوزارية ، او جزءا منها ،على الكتل السياسية لمناقشتها ،وبالتالي من الصعوبة تمريرها في البرلمان في الوضع الراهن ".
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