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السبت, 15 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري السبت، 15 شباط 2020 01:50 م

استشهاد متظاهر برصاص الميليشيات بالتحرير.. وإصابة 26 آخرين بالاختناق بالوثبة

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أكد نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، استشهاد متظاهر، على يد الميليشيات الموالية لإيران في ساحة التحرير معقل الاحتجاجات وسط العاصمة بغداد.

وأضاف النشطاء، أن ميليشيات مسلحة أطلقت النار من مسدسات مزودة بكواتم للصوت على متظاهر في ساحة التحرير ما أدى لمقتله على الفور.

وأشاروا إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار، ولم يتسن رصدهم من قبل شهود العيان، موضحين أن قوات الأمن فتحت تحقيقا في الحادث.

وأوضحوا أن حصيلة الاختناقات والمصابين في الاحتجاجات وسط العاصمة العراقية بغداد، بلغت 23 حالة، مشيرين إلى أن "حصيلة الاختناقات قرب ساحة الخلاني ارتفعت إلى 23 حالة، بسبب إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع".

وأشاروا إلى أن "حصيلة المصابين بالأسلحة البيضاء قرب التحرير ارتفعت أيضا إلى 3 مصابين".

وكانت مفوضية حقوق الإنسان، كشفت في وقت سابق، من الشهر الجاري، عن عدد القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ أكتوبر الماضي.

وذكرت المفوضية في تقرير لها، أن عدد شهداء الاحتجاجات في العراق، وصل إلى 543 شخصا على الأقل منذ بداية المظاهرات المناهضة للسلطة والنخبة الحاكمة في البلاد.

وكان مصدر أمني، أشار في وقت سابق من اليوم، إلى أن 9 أشخاص تعرضوا للاختناق بسبب قنابل الغاز المسيلة للدموع، وأصيب اثنان آخران بأسلحة بيضاء قرب ساحة التحرير وسط بغداد.

يذكر أن الاحتجاجات التي انطلقت من العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي ما زالت مستمرة، في أطول احتجاجات شهدها العراق على مر التاريخ. وقد سقط خلالها أكثر من 500 شهيد وأكثر من 30 ألف جريح، بحسب البيانات الحكومية.

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