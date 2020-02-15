بارزاني يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي التطورات الجارية في العراق والمنطقة

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، على هامش أعمال اليوم الثاني لمؤتمر ميونيخ للأمن الذي انطلق في ألمانيا بمشاركة العديد من صناع القرار في العالم ، أحدث التطورات الجارية في العراق والمنطقة ".



وذكر بيان لحكومة الإقليم "أن تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان والولايات المتحدة ، حيث أشار وزير الدفاع الأمريكي الى أن إقليم كردستان حليف مهم للولايات المتحدة في المنطقة ".



وقال: "نحن مستمرون في دعم قوات البيشمركة وتدريبها لمواجهة الإرهاب ومكافحة داعش".



من جانبه أكد رئيس حكومة إقليم كردستان " أن الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة لن تسهم في استقرار الإقليم فحسب، بل تعمل على استتباب الأمن في العراق والمنطقة.

