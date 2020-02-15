إياد علاوي يدعو قوات الجيش النظامية لتحمل مسؤولية حماية المتظاهرين من هجمات الميليشيات

دعا زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي قوات الجيش النظامية لتحمل مسؤولية حماية المتظاهرين من هجمات الميليشيات.
وقال علاوي في تغريدة على "تويتر"، " إن استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين السلميين يؤكد أن القوة المكلفة بحمايتهم، عاجزة أو متواطئة، ومن الواضح أن الهدف هو محاولة تفريق التظاهرات ، داعيا قوات الجيش النظامية لتحمل مسؤولية حماية المتظاهرين من هجمات الميليشيات".
وأضاف علاوي: "أدعو المتظاهرين إلى الصمود، فإنكم تصنعون التاريخ والنصر الآن.
وقال علاوي في تغريدة على "تويتر"، " إن استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين السلميين يؤكد أن القوة المكلفة بحمايتهم، عاجزة أو متواطئة، ومن الواضح أن الهدف هو محاولة تفريق التظاهرات ، داعيا قوات الجيش النظامية لتحمل مسؤولية حماية المتظاهرين من هجمات الميليشيات".
وأضاف علاوي: "أدعو المتظاهرين إلى الصمود، فإنكم تصنعون التاريخ والنصر الآن.