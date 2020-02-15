القبض على ارهابي وتدمير نفق لتنظيم داعش في جبال بادوش

القى جهاز مكافحة الارهاب القبض على ارهابي ودمر نفقا لتنظيم داعش الارهابي في جبال بادوش .



وقال المتحدث الرسمي باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح النعمان في بيان :" ان قوة من جهاز مكافحة الارهاب داهمت اوكارا لداعش في سلسلة جبال بادوش ، واسفرت العملية عن القاء القبض على ارهابي مطلوب وفق المادة ٤ ارهاب وتدمير نفق يتخذه العدو مخبأ.