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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 15 شباط 2020 12:42 م

القبض على ارهابي وتدمير نفق لتنظيم داعش في جبال بادوش

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القى جهاز مكافحة الارهاب القبض على ارهابي ودمر نفقا لتنظيم داعش الارهابي في جبال بادوش .

وقال المتحدث الرسمي باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح النعمان في بيان :" ان قوة من جهاز مكافحة الارهاب داهمت  اوكارا لداعش في سلسلة جبال بادوش ، واسفرت العملية  عن القاء القبض على ارهابي مطلوب وفق المادة ٤ ارهاب وتدمير نفق يتخذه العدو مخبأ.
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