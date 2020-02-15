الدراجي: محمد علاوي أكمل كابينته باستثناء نقاشات مع كتل سنية وكردية

أعلن النائب محمد الدراجي أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي أكمل كابينته الوزارية من المستقلين باستثناء نقاشات مستمرة يخوضها علاوي مع الكتل السنية والكردية التي لها رأي آخر في هذا الشأن.

وتوقع الدراجي ، حسم ملف النقاشات مع تلك الكتل وكذلك ملف الكابينة الوزارية خلال اقل من أسبوع، مستبعدا أن تتمكن تلك الأطراف من فرض أسماء معينة على رئيس الوزراء المكلف كونه يرفض ذلك.

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