الكرد يضعون شروطا للتصويت على حكومة محمد علاوي

كشفت مصادر سياسية عن وضع الكرد شروطا للتصويت لحكومة محمد توفيق علاوي .



وذكرت المصادر في تصريحات صحفية :" ان الشروط هي ضمان 4 وزارات للاحزاب الكردية في الحكومة الجديدة و منح امتيازات ورواتب الموظفين ومستحقات الفلاحين و ضمان تنفيذ الاستحقاقات الدستورية ودفع مستحقات البيشمركة وتنظيمها ضمن منظومة الدفاع العراقية".