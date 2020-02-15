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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 15 شباط 2020 12:36 م

الكرد يضعون شروطا للتصويت على حكومة محمد علاوي

علاوي
كشفت مصادر سياسية عن وضع  الكرد شروطا للتصويت لحكومة محمد توفيق علاوي .

وذكرت المصادر في تصريحات صحفية :" ان الشروط هي ضمان 4 وزارات للاحزاب الكردية في الحكومة الجديدة و منح امتيازات ورواتب الموظفين ومستحقات الفلاحين و ضمان تنفيذ الاستحقاقات الدستورية ودفع مستحقات البيشمركة وتنظيمها ضمن منظومة الدفاع العراقية".
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