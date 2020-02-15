سلام الشمري : الحكومة الجديدة ستنال ثقة البرلمان قبل انتهاء المدة الدستورية

أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اكمل تقريبا تسمية وزراء الحكومة الجديدة.



وقال في بيان صحفي ان التشكيلة الجديدة ستكون من المستقلين التكنوقراط ليس فيها أي وزير سابق رغبة لمطالب المتظاهرين والمعتصمين السلميين وتوجيهات المرجعية الدينية.



وأضاف الشمري ان اغلب الكتل السياسية مع هذا التوجه وستصوت الحكومة الجديدة ومنحها الثقة وضمن المدة الدستورية.



وشدد على ضرورة الحضور النيابي لجلسة منح الثقة للحكومة الجديدة وبرنامجها الوزاري والذي يتطابق مع المطالب الشعبية .

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