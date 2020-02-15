إسبر يؤكد التزام واشنطن بدعم القوات العراقية في الحرب على داعش

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، التزام واشنطن بدعم القوات العراقية، في سياق الحرب على داعش الإرهابي.

وقال إسبر، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنيجريت كرامب ـ كارنباور، في ميونخ، إن "الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم عمليات تدريب واستشارات في العراق، فضلا عن مواصلة مهمتها للقضاء على تنظيم داعش".

وأضاف إسبر، عقب اجتماع لدول التحالف الدولي المناهض لـ "داعش"، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أن "الوضع في العراق معقد حاليا، وناقشناه في اجتماع التحالف خاصة توسيع دور الناتو في العراق لمحاربة داعش".

وأشار الى أن "أمريكا تعمل على التنسيق بين التحالف والحكومة العراقية لمساعدة بغداد"، موضحا أن "عمل التحالف لم ينته، واتفقنا على البقاء حذرين".

من جانبها، قالت وزيرة الدفاع الألمانية، إن بلادها تسعى إلى تدريب القوات العراقية لتتمكن من مواجهة الإرهاب مستقبلا.

وأضافت كارنباور، أن ألمانيا شريك في التحالف الدولي، وستواصل تنفيذ دورها في الحرب على داعش".