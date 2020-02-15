وزيرالخارجية و نظيره الكويتي يبحثان تصفير النقاط الخلافية





بحث وزيرالخارجية محمدعلي الحكيم مع نظيره الكويتي الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح تصفير كافة النقاط الخلافية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين.



وقال بيان لوزارة الخارجية :" ان الحكيم التقى نظيره الكويتي على هامش اعمال مؤتمر ميونخ للامن الدولي ، وبحثا سبل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي ،لاسيما في الجانب الامني. واعرب الوزير الحكيم عن اهتمام العراق بملف الاسرى والمفقودين الكويتيين".



واضاف ان الجانبين بحثا ايضا تطوير التعاون في مجال التجارة والاستثمار، وتشجيع المستثمرين الكويتيين على الاستثمار في العراق وخصوصاً متابعة مخرجات والتزامات مؤتمر اعادة اعمار العراق، وتحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي بالاضافة الى العمل على تصفير كافة النقاط الخلافية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين".