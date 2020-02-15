بومبيو: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ، إن البحرية الأميركية ضبطت 358 صاروخا إيراني الصنع وأسلحة أخرى في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.

وأضاف بومبيو في تغريدة عبر تويتر أن "هذا يعد مثالا آخر على أن ايران تعد أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم وعلى تحديها لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

ونشر بومبيو صورة للصواريخ عبر حسابه في تويتر.

وجاء إعلان بومبيو بعد يوم فقط من ضبط سفينة "يو إس إس نورماندي" الحربية الأميركية كمية من الأسلحة مخبأة في مركب شراعي أثناء إجرائها عمليات الأمن البحري في بحر العرب.

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