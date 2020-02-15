وزير الخارجية يؤكد ضرورة احترام سيادة العراق من قبل جميع الآطراف

أكد وزيرالخارجية محمد علي الحكيم ضرورة احترام سيادة العراق من قبل جميع الاطراف



وشدد الوزير خلال لقائه على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن ، السيناتور ميت رومني، على اهمية العمل على دعم جُهُود العراق ليكون عامل استقرار في المنطقة، وعدم السماح بامتداد الصراع إلى أراضيه، أو استخدامه ساحة للخلافات ".



وثمن وزيرالخارجية , جُهُود القوات الأمريكيّة، وقوات التحالف الدوليّ في دحر تنظيم داعش الإرهابيّ، وتحرير المناطق التي كان يسيطر عليها، ".



ودعا الوزير إلى ضرورة إبعاد العراق عن التجاذبات الإقليميّة، وسياسة المحاور؛ لتحقيق الأمن الداخليّ الذي ينعكس على أمن المنطقة كلها".

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