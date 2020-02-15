رئيس الحكومة المكلف يبحث مع كوسرت رسول تفاصيل تشكيل الحكومة الجديدة

بحث كوسرت رسول رئيس المجلس الأعلى السياسي بالاتحاد الوطني الكردستاني مع رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي تفاصيل تشكيل الحكومة الجديدة .



وذكر موقع الاتحاد الوطني الكردستاني , ان كوسرت رسول تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الذي هنأ بنجاح اعمال المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكردستاني، متمنيا للاتحاد الوطني دورا اكثر فاعلية على الساحة السياسية العراقية ".



من جانبه شكر كوسرت رسول، رئيس الوزراء المكلف، مجددا دعمه ودعم الاتحاد الوطني الكردستاني، لجهود تشكيل حكومة جديدة ".



واشار الموقع الى ان الجانبين بحثا تفاصيل تشكيل الحكومة الجديدة، واكد رئيس المجلس الاعلى السياسي للاتحاد دعم حكومة فعالة وطنية تضمن حقوق الاكراد الدستورية والمالية وتشكيل حكومة على اساس الموازنة بين جميع المكونات وتنفيذ مطالب المتظاهرين، لافتا الى :" ان الاتحاد الوطني الكردستاني مع مشاركة الاكراد بفريق واحد خلال مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة وتثبيت جميع حقوق ومطالب الاكراد".