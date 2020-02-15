العراق يشارك بمؤتمر " الرياضة أسلوب الحياة" في لندن



يشارك العراق في مؤتمر لندن الدولي الثاني تحت عنوان (الرياضة اسلوب الحياة) المقرر عقده في الثامن والعشرين من اذار / مارس المقبل ، ويستمر يومين بمشاركة ست وعشرين دولة.



ويمثل العراق في المؤتمر الاستاذان في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة بغداد سعد الشيخلي وزيدون جواد .



وقال سعد الشيخلي في تصريح صحفي :" ان المؤتمر يهدف الى القاء الضوء على الرياضة بشكل عام وما تواجهها من تحديات خلال ممارستها ، والمنافسة بين اللاعبين وتأثير هذه التحديات في تحقيق اقبال جميع شرائح المجتمع ومؤسساته".



واضاف :" ان المؤتمر يتضمن كذلك محاور تتحدث عن الافكار والخطط المستقبلية ووضع رؤى مشتركة مبدعة يمكن من خلالها تحقيق نهضة رياضية في جميع دول العالم ".



واشار الشيخلي الى :" ان موضوع الفيزا يمنع حضور العديد من الشخصيات الاكاديمية العراقية هذا المحفل العالمي المهم ، ونحن نأمل معالجة هذا الامر مع الجانب البريطاني من اجل فسح المجال امام زملائنا لطرح افكارهم وخططهم في هذه المؤتمرات التي تحتضنها العاصمة الانكليزية لندن ، لاسيما ان هناك بحوثاً عراقية متميزة يمكن الاستفادة منها ".

