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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 15 شباط 2020 11:45 ص

العراق يشارك بمؤتمر " الرياضة أسلوب الحياة" في لندن

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يشارك العراق في مؤتمر لندن الدولي الثاني تحت عنوان (الرياضة اسلوب الحياة)  المقرر عقده  في الثامن والعشرين من اذار / مارس  المقبل ، ويستمر يومين بمشاركة ست وعشرين دولة.

ويمثل العراق في المؤتمر الاستاذان  في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة بغداد سعد الشيخلي وزيدون جواد .

وقال سعد الشيخلي في تصريح صحفي :" ان المؤتمر يهدف الى  القاء الضوء على الرياضة بشكل عام وما تواجهها من تحديات خلال ممارستها ، والمنافسة بين اللاعبين وتأثير هذه التحديات في تحقيق اقبال جميع شرائح المجتمع ومؤسساته".

 واضاف :" ان المؤتمر  يتضمن  كذلك محاور تتحدث عن الافكار والخطط المستقبلية ووضع رؤى مشتركة مبدعة يمكن من خلالها تحقيق نهضة رياضية في جميع دول العالم ".

واشار الشيخلي الى :"  ان موضوع الفيزا يمنع حضور العديد من الشخصيات الاكاديمية العراقية  هذا المحفل العالمي المهم ، ونحن نأمل معالجة هذا الامر مع الجانب البريطاني من اجل فسح المجال امام زملائنا لطرح افكارهم وخططهم في هذه المؤتمرات التي تحتضنها العاصمة الانكليزية لندن ،  لاسيما ان هناك بحوثاً عراقية متميزة يمكن الاستفادة منها ".
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