درجال : ( فيفا ) سيرشح شخصية لقيادة الاتحاد العراقي

أعلن اللاعب الدولي السابق عدنان درجال :" ان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيرشح خلال اليومين المقبلين الشخصية التي تقع على عاتقها قيادة دفة اتحاد الكرة العراقي لحين تسمية الهيئة المؤقتة ".



واكد درجال في مؤتمر صحفي عقدته الكتلة المعترضة على انتخابات الاتحاد الاخيرة :" ضرورة تغيير النظام الاساس للاتحاد ، لان فيه اختلافا بين النسختين العربية والانكليزية ومشكلات اخرى سيتم بحثها مع وفد من الاتحاد الدولي لاعادة كتابته بما يتوافق مع نظام الاتحاد الدولي".



واضاف رئيس الكتلة المعترضة :" سوف نسعى الى زيادة عدد اعضاء الهيئة الى اكبر قدر ممكن تسمح به لوائح الـ (فيفا)" ، مبينا وجود هيئتين ، احداهما عامة تحضر للمؤتمر الانتخابي واخرى تحضر للمؤتمرات العادية.



وحضر المؤتمر كابتن المنتخب الوطني السابق يونس محمود ونائب رئيس نادي القوة الجوية وليد الزيدي وعضو الهيئة الادارية للجوية رشا طالب ورئيس اتحاد فرع صلاح الدين جواد الجبوري.

