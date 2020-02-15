بجهوده الذاتية .. ناشط بيئي ينشئ متحفا لتاريخ الأهوار وسكانها

بادر ناشط بيئي ، بجهود ذاتية ، بانشاء متحف عن الاهوار في منطقة ( الجبايش ) في اهوار ذي قار يخلد مراحل تاريخيَّة مهمَّة من حياة سكانها، واهم المقتنيات التي استخدمت في حياتهم اليومية .



وقال الناشط رعد حبيب الاسدي : "كان حلمي بناء متحف خاصٍ للأهوار، فبدأت بجمع القطع النادرة، وبعد بيع قطعة الأرض التي أملكها وبمساعدة احدى الشركات، قمت بانشائه ويعدُّ أول متحف مختص بتاريخ الأهوار".



واضاف الاسدي :" تمكنت من جمع أغلب المقتنيات التراثيَّة للمتحف من الأهالي، ومنها الطابق والدلة والفالة والمشحوف، والعملة النقديَّة التي يتجاوز عمرها المئة عام ، بعد اندثارها في فترة التجفيف ".



واوضح الناشط :" ان الهدف منه هو التعريف بمناطق الأهوار للسياح، وجعل منطقة الجبايش منطقة سياحيَّة يزورها كل سكان العالم، والتعريف بالموروث الشعبي لسكان هذه المناطق كما أنه خطوة مهمة للحفاظ على تراث بيئي، لا سيما بعد انضمام الأهوار لقائمة التراث العالمي".

