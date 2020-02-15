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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 15 شباط 2020 11:13 ص

المحلاوي: الشركتان التشيكية والبرتغالية لم تباشرا إعمار معمل فوسفات القائم

معمل فوسفات القائم
أعلن قائمقام قضاء القائم بمحافظة الانبار أحمد المحلاوي :"  ان الشركتين التشيكية والبرتغالية لم تباشرا بعملية اعادة اعمار وتأهيل معمل فوسفات القائم ، حتى الان "  .

وقال المحلاوي في تصريح صحفي :" ان  الشركتين التشيكية والبرتغالية اللتين  احيل اليهما استثمار معمل فوسفات القائم ، لمدة 25 عاما حسب العقد المبرم بين الحكومة المركزية والشركتين ،  لم تباشرا بعملية اعادة اعمار وتأهيل المعمل لحد هذه الساعة رغم استقرار الاوضاع الامنية ".

واضاف :" ان القوات الامنية ، مسنودة بقوة من فرقة معالجة المتفجرات ، امنت  المعمل والمناطق المحيطة به من خطر الاسلحة غير المنفلقة ، ناهيك عن ان القوات الامنية ، بالتنسيق مع الحكومة المحلية ، اعلنت استعدادها لتوفير الحماية الامنية للشركات الاستثمارية التي تروم العمل في المناطق الغربية ".

 واوضح :" ان  المعمل  يعاني من نسبة دمار تقدر بـ 70% نتيجة تفجير اجزاء منه وسرقة محتوياته من قبل ارهابيي داعش ابان سيطرتهم على القضاء ".
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