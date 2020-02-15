المحلاوي: الشركتان التشيكية والبرتغالية لم تباشرا إعمار معمل فوسفات القائم

أعلن قائمقام قضاء القائم بمحافظة الانبار أحمد المحلاوي :" ان الشركتين التشيكية والبرتغالية لم تباشرا بعملية اعادة اعمار وتأهيل معمل فوسفات القائم ، حتى الان " .



وقال المحلاوي في تصريح صحفي :" ان الشركتين التشيكية والبرتغالية اللتين احيل اليهما استثمار معمل فوسفات القائم ، لمدة 25 عاما حسب العقد المبرم بين الحكومة المركزية والشركتين ، لم تباشرا بعملية اعادة اعمار وتأهيل المعمل لحد هذه الساعة رغم استقرار الاوضاع الامنية ".



واضاف :" ان القوات الامنية ، مسنودة بقوة من فرقة معالجة المتفجرات ، امنت المعمل والمناطق المحيطة به من خطر الاسلحة غير المنفلقة ، ناهيك عن ان القوات الامنية ، بالتنسيق مع الحكومة المحلية ، اعلنت استعدادها لتوفير الحماية الامنية للشركات الاستثمارية التي تروم العمل في المناطق الغربية ".



واوضح :" ان المعمل يعاني من نسبة دمار تقدر بـ 70% نتيجة تفجير اجزاء منه وسرقة محتوياته من قبل ارهابيي داعش ابان سيطرتهم على القضاء ".

