خبير اقتصادي : الدولة غير قادرة على فتح ملف فساد مزاد العملة .. لهذا السبب

أكد الخبير الاقتصادي صالح الهماش، أمس الجمعة، أن الدولة لايمكنها فتح ملف مزاد العملة على الرغم من الفساد الموجود فيه.



وقال الهماش في تصريح صحفي :" ان العراق يمتلك اكثر من 70 مصرفا ، 90 % منها أهلية والمتبقي حكومي، حيث تعمل معظم المصارف الاهلية بمزاد بيع العملة ".



واضاف :" ان معظم شركات الحوالات والمصارف الاهلية تابعة لجهات سياسية متنفذة في السلطة، تستغل وجودها في المناصب للحصول على مكاسب مالية من مزاد بيع العملة"، لافتا الى :" ان هذا المزاد لايمكن للمواطن العادي المشاركة والدخول فيه بسبب احتكاره من الطبقة المتنفذة في البلد ".



واوضح الخبير الاقتصادي :" ان الدولة غير قادرة على فتح ملفات فساد مزاد بيع العملة، لكون أصحاب القرار والمقربين منهم مستحوذين على هذا المزاد ولديهم مصالح مالية وتعاملات مصرفية ومسيطرين على مقدرات البلد".

