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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 15 شباط 2020 11:08 ص

دعوة لانهاء ملف " طرق الموت " في العراق

انتصار الجبوري


دعت النائبة انتصار الجبوري،  الى تبني خارطة طريق وطنية لانهاء ملف طرق الموت في العراق.

وقالت الجبوري في تصريح صحفي :" ان طرق الموت في العراق كثيرة ، وهي تحصد ارواح المئات سنويا بسبب الحوادث المؤسفة ،التي ترجع اسبابها الى عدة عوامل ابرزها الحفر والمطبات وعدم القدرة على استيعاب الزيادة الكبيرة  في اعداد السيارات ، خاصة في السنوات الاخيرة ".

واوضحت :" ان  ضحايا حوادث الطرق اضعاف ما يسقطون بالارهاب ، ما يعطي دلالة على عمق المأساة الانسانية  التي تسببها هذه الطرق "، داعية الى خارطة طريق وطنية لانهاء ملف طرق الموت في كل المحافظات دون استثثاء .

ع د

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