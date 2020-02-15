دعوة لانهاء ملف " طرق الموت " في العراق



دعت النائبة انتصار الجبوري، الى تبني خارطة طريق وطنية لانهاء ملف طرق الموت في العراق.



وقالت الجبوري في تصريح صحفي :" ان طرق الموت في العراق كثيرة ، وهي تحصد ارواح المئات سنويا بسبب الحوادث المؤسفة ،التي ترجع اسبابها الى عدة عوامل ابرزها الحفر والمطبات وعدم القدرة على استيعاب الزيادة الكبيرة في اعداد السيارات ، خاصة في السنوات الاخيرة ".



واوضحت :" ان ضحايا حوادث الطرق اضعاف ما يسقطون بالارهاب ، ما يعطي دلالة على عمق المأساة الانسانية التي تسببها هذه الطرق "، داعية الى خارطة طريق وطنية لانهاء ملف طرق الموت في كل المحافظات دون استثثاء .

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