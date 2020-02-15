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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 15 شباط 2020 11:05 ص

النجيفي يدعو البرلمان الى حل نفسه بعد تحديد موعد الانتخابات المبكرة

أسامة النجيفي

دعا رئيس جبهة الانقاذ اسامة النجيفي، مجلس النواب الى حل نفسه ، بعد تحديد موعد الانتخابات المبكرة من قبل حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد  توفيق علاوي.

وقال النجيفي في تغريدة له عبر "تويتر" :" ان  المهمة الاكثر اهمية هي اجراء انتخابات مبكرة خلال سنة من تشكيل الحكومة المرتقبة وبمعايير دولية تضمن نزاهتها وان يحدد موعدها في البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف".

واضاف :" على  اعضاء الكابينة الوزارية اثناء نيلهم الثقة ، عدم الترشح في الانتخابات المقبلة ضمانا للحيادية وتوجيه رسالة الى شعب فقد الثقة بالطبقة السياسية الحاكمة".
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