النجيفي يدعو البرلمان الى حل نفسه بعد تحديد موعد الانتخابات المبكرة



دعا رئيس جبهة الانقاذ اسامة النجيفي، مجلس النواب الى حل نفسه ، بعد تحديد موعد الانتخابات المبكرة من قبل حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.



وقال النجيفي في تغريدة له عبر "تويتر" :" ان المهمة الاكثر اهمية هي اجراء انتخابات مبكرة خلال سنة من تشكيل الحكومة المرتقبة وبمعايير دولية تضمن نزاهتها وان يحدد موعدها في البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف".



واضاف :" على اعضاء الكابينة الوزارية اثناء نيلهم الثقة ، عدم الترشح في الانتخابات المقبلة ضمانا للحيادية وتوجيه رسالة الى شعب فقد الثقة بالطبقة السياسية الحاكمة".

