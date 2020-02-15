تحالف الحلبوسي يدعم حكومة محمد علاوي .. لكن بشرط

أكد تحالف القوى العراقية برئاسة محمد الحلبوسي ، دعم حكومة محمد توفيق علاوي، لكن بشرط ..



وقال النائب عن التحالف عبدالله الخربيط في تصريح مقتضب :" ان اتحاد القوى لن يعارض رئيس الوزراء المكلف وسيدعمه ، شريطة تحديد موعد الانتخابات النيابية المبكرة ".



واضاف الخربيط :" ان الانتخابات المبكرة هي خيار ومطلب الشعب الذي لا يمكن نسيانه او تجاهله مطلقا ، وعلى الحكومة الجديدة دعمه لانهاء الازمة السياسية ".

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