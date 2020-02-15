كاظم الساهر يوجه التحية لثوار العراق فى عيد الحب خلال حفله بالسعودية

استحضر الفنان العراقي كاظم الساهر، هموم وأوضاع بلاده أمام الجمهور السعودي في المدينة الساحلية جدة، في الحفل الغنائي الذي أحياه تزامناً مع الاحتفالات ببهجة يوم الحب، موجهاً رسالة مساندة ودعم للمتظاهرين العراقيين، مع الاحتجاجات العراقية.

وقال الساهر، خلال الحفل الذي شهد حضور الآلاف لمدرجات مسرح سماء الغربية، "أريد أن أقدم من خلالكم تحية لشباب العراق، وهم يحتفلون بعيد الحب بساحاتهم، وبإيمانهم، وبعطائهم، وبمطالبتهم بحقوقهم وحقوق الآخرين، وحقوق الأطفال"، وأضاف: "الله يحفظ بلدنا، ويرعاها، والله يحفظهم".

واعتلى الساهر، المسرح، وسط ترحيب الحضور الذين اعتلت ملامح اللهفة والانتظار لسماع أجمل أغاني الفنان الطربية، وسط حماس منقطع النظير شهده الحفل الذي أقيم برعاية الهيئة العامة للترفيه، ضمن جولة القيصر الغنائية التي امتدت ليومين بين مدينتي الرياض وجدة.