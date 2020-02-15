كندا ترحب بقرار العراق السماح للناتو البقاء فى البلاد

رحب وزير الدفاع الكندي، هارجيت سجان، بقرار الحكومة العراقية السماح لمنظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" بالبقاء فى العراق، واصفا القرار "بالإيجابي".



ونقل راديو كندا الدولي عن الوزير قوله ، فى بروكسل حيث يشارك فى اجتماع وزراء الدفاع لدول حلف الناتو ، "كما تعلمون، قلنا منذ البداية إننا نريد استئناف المهمة التدريبية فى العراق بأسرع ما يُمكن لأننا شعرنا أن الأمر فى غاية الأهمية ، ومن الواضح أنه تطور إيجابي".



وأضاف أن مجموعة من المهندسين العسكريين الذين كانوا يدربون القوات العراقية على تفكيك المتفجرات قد ينتقلون من التحالف الدولي إلى مهمة الناتو التدريبية.



وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج ، أمس الخميس ، منح الحكومة العراقية الضوء الأخضر لقوات الحلف بالبقاء فى العراق.



ورفض الوزير التطرق إلى مستقبل نحو 200 جندي من الوحدات الخاصة الكندية فى العراق ، لكنه أشار إلى أنه لن يطرأ تغيير يذكر على جهود كندا الإجمالية فى العراق من حيث حجمها أو نطاقها.