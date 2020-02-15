بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 15 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 15 شباط 2020 07:56 ص

تقارير تكشف عن زيارة سرية لنصر الله إلى إيران و وقوفه على قبر سليماني

نصر الله

كشفت  مصادر إيرانية، في وقت متأخر من، مساء الجمعة، معلومات عن قيام الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، بزيارة سرية إلى إيران، وتوجهه إلى زيارة قبر قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بمحافظة كرمان جنوب شرق إيران.

و أشارت وكالة أنباء ”الحرس الثوري“ عبر التلغرام، إلى خبر هذه الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقًا.

وجرى دفن  قاسم سليماني بمقبرة لضحايا الحرب الإيرانية العراقية بمحافظة كرمان بحسب الوصية التي تركها عند زوجته قبل أن تغتاله الولايات المتحدة في الثالث من يناير الماضي، عقب خروجه من مطار العاصمة العراقية بغداد.
ومساء الخميس، تحدث نصر الله خلال مقابلة مع القناة الأولى للتلفزيون الإيراني، عن علاقته مع قاسم سليماني، مؤكدًا أن“الأخير كان يتردد على لبنان بشكل مستمر“.
وقال:“قاسم سليماني كان يأتي إلى لبنان، كل عدة أسابيع وليس كل عدة أشهر“، مضيفًا أنه كانت “لديه علاقة متميزة مع قاسم سليماني“.
وحولت إيران قبر قائد فيلق القدس قاسم سليماني إلى مزار يرتاده الإيرانيون حيث يصطف الكثير منهم في مقبرة محافظة كرمان.

ع د
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أخر تعديل: السبت، 15 شباط 2020 08:16 ص
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