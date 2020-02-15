بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 15 شباط 2020
آخر الأخبار
قبل ايام من اعلانها ..مؤشرات اولية عن ملامح حكومة محمد علاوي تظاهرات حاشدة في بغداد ومحافظات الجنوب.. في إطار الحراك الشعبي تحرير طفل مختطف والقبض على خاطفيه في الزبير بالبصرة الاتحاد الوطني : الموازنة والمادة 140 اهم من المناصب محافظ نينوى : الدعم الدولي لاعمار الموصل دون الطموح نائبة : عجز الموازنة يضع علامات استفهام حول آلية صرف الاموال نواب قلقون من علاوي.. وكتل تبلغه بأنها ستُفشِل مهمته ما لم يسمح لها بالمشاركة قيادي تركماني : حكومة علاوي تعلن نهاية الاسبوع مقتل 4 ضباط إيرانيين جراء القصف الإسرائيلي على دمشق نائب سابق: إقالة الحلبوسي الخيار البديل عن إجراء الانتخابات المبكرة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 15 شباط 2020 07:38 ص

السكان يحفرون أنفاقًا تحت الثلوج للوصول إلى منازلهم شمال كردستان

الثلوج

لجأ سكان إحدى القرى القريبة من مدينة حاجة عمران في شمل كردستان العراق، لصنع أنفاق تحت أمتار من الثلوج المتراكمة للوصول إلى منازلهم.
 
وشهدت أغلب المناطق في شمال كردستان العراق منذ أسابيع حالات جوية شديدة البرودة تسببت بهطول كميات كبيرة من الثلوج، وصلت لما يفوق 3 أمتار في بعض المناطق.

وفي حالة مناخية نادرة، تشهد مناطق غرب وجنوب غرب أوروبا وشمال غرب أفريقيا، مرتفعا جويا مستمرا في التأثير على هذه المناطق منذ ديسمبر الماضي، ويتوقع استمراره هذا الشهر، ما تسبب بحالة جفاف وارتفاع بدرجات الحرارة لا سيما بدول مثل الجزائر وتونس.
والمرتفع ذاته، تسبب باندفاع الكتل القطبية صوب الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، لكن تأثير هذه الكتل كان بشكل عنيف على مناطق شمال كردستان العراق وشمال شرق إيران وشرق تركيا، وتسببت وما زالت تساقطا كثيفا للثلوج، يتوقع استمرارها على فترات خلال ما تبقى من هذا الشهر.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
images-39

تعرف على أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط خلال تعاملات اليوم 14 شباط 2020 01:04 م

مجلس-الانبار

تقليص اعداد حمايات اعضاء مجلس الانبار "المنحل" 14 شباط 2020 12:02 م

Doc-P-334308-637171740345391688

الثقافة : 20 الف قطعة اثرية في طريقها للعودة الى العراق 14 شباط 2020 11:53 ص

w1240-p16x9-iraq1-1

الحداد يلوّح بتدخل المجتمع الدولي لوقف قمع المتظاهرين 14 شباط 2020 11:50 ص

1518249357Qbn4e

ضبط حاوية محملة بادوية بشرية منتهية الصلاحية في ميناء ام قصر الجنوبي 14 شباط 2020 11:33 ص

65416EF0-4E3B-4C8C-B53C-B71FDA772C56-780x405

ضبط شحنة مخالفة للضوابط في الشيب وإعادة عجلتين محملتين بالسيراميك لفشلهما في الفحص النوعي للجانب الايراني بالشلامجة 14 شباط 2020 11:21 ص

83848352_2720489234725723_2879605688831574016_o

الصيهود : مهمة علاوي في تشكيل الحكومة مهمة صعبة ان لم تكن مستحيلة 14 شباط 2020 11:18 ص

84639382_2554739134758127_2214701788852912128_n

وزارة الخارجية تصدر توضيحا بشأن تعيينات حملة الشهادات العليا 14 شباط 2020 11:10 ص

التعليقات